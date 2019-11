Grootste Belgische economische missie ooit naar China

Volgende week trekt een Belgische economische missie naar China, voorgezeten door prinses Astrid. Het gaat om een absolute recordmissie, met maar liefst 632 deelnemers.

De belangstelling voor China was altijd al groot. Het land is dan ook de op één na grootste economie ter wereld, na de VS. Met zo'n 6,98 miljard euro uitvoer per jaar is China voor België de tiende exportmarkt. Tegelijk voeren we meer dan dubbel zoveel - iets meer dan 15 miljard euro - uit China in. De handelsbalans is dus negatief. Er is nog werk aan de winkel.

Aan de economische missie van volgende week nemen meer dan 280 Belgische bedrijven deel. Ze trekken achtereenvolgens naar Peking en Shanghai. Er gaat ook een Vlaamse delegatie naar Hongkong. De deelnemers komen uit verschillende sectoren, met als blikvangers agri-food, cleantech en healthcare.

Geen gemakkelijke markt

De voorbije jaren is een Chinese middenklasse ontstaan, met maar lieft 800 miljoen consumenten. Toch blijkt China geen gemakkelijke markt. Het centrale bestuur legt hervormingen op waarbij de Chinezen steeds meer het (technologische) leiderschap opeisen. Een Chinese klant dreigt zo op termijn een concurrent te worden. Het land wil bovendien haar 'sociaal kredietsysteem' - dat critici met big brother vergelijken - uitbreiden naar bedrijven.

Het sociaal kredietsysteem is een plan van de Chinese regering om alle Chinese burgers vanaf 2020 een bepaalde score te geven op basis van hun gedrag. Die score kan ertoe leiden dat mensen op een zwarte lijst komen te staan en allerlei (voor)rechten verliezen, zoals de mogelijkheid geld te lenen of naar het buitenland te reizen, toegang tot sociale voorzieningen of de kans op een (goede) baan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat iemands kinderen niet naar bepaalde scholen mogen gaan.

Business en politiek

Naast prinses Astrid nemen voor de federale regering ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van Buitenlandse Handel Pieter De Crem deel. Voor Vlaanderen tekent minister-president Jan Jambon, tevens bevoegd voor Buitenlandse Zaken, present. Willy Borsus vertegenwoordigt het Waals gewest en Pascal Smet het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Op het programma van de economische missie staan tal van bedrijfscontacten, onder meer met internetgigant Alibaba. Er staan ook politieke gesprekken op de agenda, zoals met de Chinese vicepremier en de Chinese ministers van Handel, Sport en Milieu. De Belgische vertegenwoordigers zullen er onder meer pleiten om het Chinese embargo tegen Belgisch varkensvlees - als gevolg van de Afrikaanse varkenspest- op te heffen. Ook de eisen van de Europese Unie, namelijk meer multilateralisme en wederzijdse markttoegang, zullen ter sprake komen.