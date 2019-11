Jarige Californische student opent vuur op klasgenoten

Een middelbare schoolstudent uit Californië haalde donderdagmorgen op school plots een pistool boven. Bij het wapengeweld dat volgde, lieten twee klasgenoten het leven.

Bij het incident aan de Saugus High School in Santa Clarita kwamen een veertienjarige jongen en een zestienjarig meisje om het leven. Drie andere jongeren raakten gewond.

Volgens de politie handelde de 16-jarige schutter alleen. Hij gebruikte een halfautomatisch pistool waarmee hij zichzelf na de actie een kogel door het hoofd joeg. De jongeman werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Was het met reden dat de schutter uitgerekend op zijn verjaardag overging tot zijn gewelddaad? Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

85e incident

De scène op Saugus High School deed denken aan andere schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten, waaronder het bloedbad op Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Daar bracht een voormalige student op 14 februari 2018 met een geweer 17 mensen om het leven.

In augustus van dit jaar publiceerden overlevenden van die schietpartij een wapenbeheersingsplan met als doel het aantal doden en gewonden van wapengeweld in de VS in tien jaar te halveren.

Volgens Everytown, een groep die pleit voor wapenbeheersing, is de schietpartij op Saugus het 85e incident dit jaar met geweergeweld op school. Het drama lijkt het debat over wapenbeheersing in de VS opnieuw op gang te brengen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020.