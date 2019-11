Roger Federer wint clash der titanen en schakelt Novak Djokovic uit in ATP Finals

Het was een wedstrijd waar de hele tenniswereld naar uitkeek: Roger Federer (ATP 3) tegen Novak Djokovic (ATP 2). Uiteindelijk was het de Zwitser die in Londen aan het langste eind trok in de ATP Finals (9 miljoen dollar). Het werd 6-4 en 6-3. De eerste zege van Federer tegen de Serviër sinds 2015, waarmee hij meteen zijn plaats in de halve finales boekte.

Het was de 49ste confrontatie tussen beide heren en de eerste sinds Djokovic zijn Zwitserse rivaal met 13-12 in de vijfde set klopte tijdens de finale van Wimbledon. Dominic Thiem had de veteranen eerder in het toernooi geklopt en dus was de verliezer uitgeschakeld.

Voor 17.000 enthousiaste toeschouwers bleek Federer een uitstekende dag te hebben. Hij mixte techniek, kracht en snelheid door elkaar en Djokovic had nauwelijks een antwoord klaar. Om een voorbeeld te geven: tijdens de eerste set verloor de 38-jarige Zwitser amper drie puntjes op zijn eigen opslag.

Door de nederlaag van Djokovic is de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) er zeker van 2019 als nummer één van de wereld te beëindigen.

In de groep Björn Borg verzekerde Dominic Thiem (ATP 5) zich eerder van een ticket voor de laatste vier. Als groepswinnaar komt de Oostenrijker in de halve finales tegenover de tweede van de groep Andre Agassi te staan. Daarin is de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) al zeker van een plaats bij de eerste twee, maar nog niet van groepswinst. Rafael Nadal, de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) maken nog kans op het tweede ticket voor de halve finales.