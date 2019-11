Thomas Baeken (Infrabel) verkozen tot woordvoerder van het jaar

Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel is donderdagavond bekroond tot de beste woordvoerder van het jaar. Hij kreeg de prijs tijdens de Nacht van de Woordvoerder in Gent.

Thomas Baeken (45) van Infrabel werd volgens journalisten en woordvoerders tot Woordvoerder van het Jaar verkozen om ‘de heldere en open antwoorden die hij op vragen geeft’. In 2015 was Baeken door de journalisten ook al eens verkozen tot best bereikbare woordvoerder van het jaar.

Voorts werd er dit jaar ook een prijs uitgereikt voor de beste woordvoerder achter de schermen. Die werd gewonnen door Rafike Yilmaz (38), die sinds 2013 woordvoerster en adjunct-directeur Media & Communicatie is van het Koninklijk Paleis.

De prijzen van woordvoerders van het jaar worden georganiseerd door de Stichting Corporate Communicatie. De voorbije jaren sleepten Frédéric Petit (2014, Infrabel), Fons Bastiaenssens (2015, lokale politie Antwerpen), Ine Van Wymersch (2016, parket Brussel), An Van hamme (2017, MIVB) en Sara Vercauteren (2018, DPG Media) de prijs van beste woordvoerder in de wacht.