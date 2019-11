Een nieuwe hype in de wielerwereld: na je 80ste nog een record breken

Zondag is het zover voor Herman De Ridder: dan valt de 82-jarige Kalmthoutenaar het Belgisch uurrecord aan.

Herman is ervan overtuigd dat hij het Belgisch uurrecord voor tachtigplussers kan verbreken. Maar waarom zou je dat überhaupt willen op je oude dag? En hoe gezond is het eigenlijk om op die leeftijd nog zo’n zware inspanning te doen? Journalist Nico Tanghe sprak Herman tijdens zijn voorbereiding.

