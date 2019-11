Twee doden bij schietpartij in Californische school

In een middelbare school in Santa Clarita, nabij de Californische stad Los Angeles, vond donderdag een schietpartij plaats. Er vielen vijf slachtoffers, twee van hen zijn overleden.

De schietpartij begon donderdagmorgen vroeg in de Saugus High School. De vermoedelijke schutter, die net vandaag zestien jaar oud werd, kon worden opgepakt. Hij is zwaargewond en werd daarom overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens de hulpdiensten schoot hij zichzelf met de laatste kogel die hij nog overhad in het hoofd.

Twee van zijn vijf slachtoffers, een veertienjarige jongen en een zestienjarig meisje, kwamen om het leven. Een slachtoffer verkeert nog in levensgevaar. De toestand van een andere man die gewond raakte, is stabiel. Nog twee andere gewonden, twee vrouwen, maken het naar omstandigheden ‘relatief goed’, zo meldt Reuters.

In de school werd een vuurwapen gevonden. De dader zou alleen gehandeld hebben, maar naar zijn motief is het nog raden. De politie onderzoekt geruchten dat hij bedreigingen zou hebben gepost op sociale media, zo meldt CNN ook nog.

85ste schietpartij

Op televisiebeelden was te zien hoe scholieren, begeleid door politiemensen, kalm en al telefonerend de school verlieten. Nabijgelegen basisscholen werden een tijdlang in ‘lockdown’ geplaatst, wat betekent dat niemand de gebouwen mocht betreden of verlaten. Die lockdown werd intussen alweer afgeblazen.

Volgens Everytown, een Amerikaanse organisatie die pleit voor strengere wapenwetten, was dit de 85ste schietpartij op een Amerikaanse school dit jaar.