Verdachte opgepakt voor moord op ex-speler Antwerp

De Nederlandse recherche heeft een verdachte aangehouden voor de moord op voormalig profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam-Zuidoost. Deze persoon, over wie de politie nog geen verdere informatie geeft, is donderdag gearresteerd. Hij zit vast voor verhoor.

De 32-jarige Kelvin Maynard werd op 18 september onder vuur genomen, toen hij in zijn auto reed. Het voertuig belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne. Het slachtoffer stierf ter plekke.

De politie had eerder gemeld dat na de aanslag op Maynard twee verdachten op een scooter of motor waren gevlucht. Diverse media berichtten dat de liquidatie mogelijk te maken zou hebben met een ripdeal, waarbij 400 kilo cocaïne zou zijn verdwenen. De politie zei alle scenario’s nog te onderzoeken.

Ophef

Na de moord circuleerden er foto’s van de plaats delict, onder meer ook van de reanimatie. Die bleken te zijn gemaakt door brandweerlieden, wat voor veel ophef zorgde. Vorige week maakte brandweercommandant Tijs van Lieshout bekend dat de betrokken brandweermensen geen ontslag krijgen voor het maken van de beelden. Wel treft hij een zogenoemde interne disciplinaire maatregel, omdat deze actie volgens de commandant not done was.

Maynard speelde naast Antwerp ook voor FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Maynard was een bekende van de politie maar wat hij op zijn kerfstok had, is niet bekend.