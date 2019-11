Dierenactivisten van Animal Resistance hebben dinsdagavond actie gevoerd in het sterrenrestaurant Vivendum in het Limburgse Dilsen tegen het serveren van foie gras. Vlaams minister Lydia Peeters Mobiliteit en Openbare werken (Open VLD) zat er op dat ogenblik te eten.

Dinsdag rond 20.30 uur stapten ongeveer vijftig activisten onaangekondigd het sterrenrestaurant in de Vissersstraat binnen. Ze gingen rond de tafels met gasten, onder wie ook Limburgs minister Lydia Peeters, staan. Animal Resistance postte zelf een video op de sociale media waarin te zien is hoe de actievoerders via hun gsm gruwelijke beelden toonden van foie gras-boerderijen.

Meteen werd de politie Maasland op de hoogte gebracht. De officier van wacht en twee ploegen gingen ter plaatse. Versterking vanuit de naburige zone Lanaken/Maasmechelen hield zich buiten op de achtergrond. 'We hebben met de mensen van Animal Resistance gepraat en ze zijn vertrokken', zegt een woordvoerder van de politie. Chef-kok Alex Clevers wil niet reageren.

Vastlijmen

De actie van Animal Resistance in Dilsen was al de derde in een week tijd die de actiegroep organiseerde. Zaterdag liet een 50-tal activisten zich al vastketenen en vastlijmen in de enige Vlaamse foie gras-boerderij in Bekegem. Een dag later werden in een versmarkt aan de Groenplaats in Antwerpen veertien vastgeketende activisten bestuurlijk aangehouden. In de versmarkt wordt ganzenlever verkocht.

'We hebben Vivendum gekozen na een klein online onderzoekje waaruit bleek dat ze drie gerechten met foie gras aanbieden. Wie willen dat foie gras volledig wordt gebannen. Dat is de enige manier waarop we het dierenleed achter de productie van eendenlever kunnen stoppen', reageert woordvoerder Glen Lemmens. De organisatie gaat tussen nu en Kerstmis sowieso nog andere acties ondernemen.