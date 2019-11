Gentenaar Jules Hesters, de “nieuwe Iljo Keisse”, geniet en schittert: “Vele renners dromen van de Tour, ik van de Zesdaagse”

Gentenaar Jules Hesters rijdt met Otto Vergaerde een schitterende Zesdaagse. Het duo stond na de eerste nacht op kop en begint donderdag als derde aan de derde avond. Met 84 punten staan ze dicht bij een bonusronde, wat hen in dezelfde ronde als de Duitse leiders Roger Kluge en Theo Reinhardt zou brengen.

“Onze leiderspositie op de openingsavond werd natuurlijk overschaduwd door de zware val van Gerben Thijssen”, vertelt Hesters. “Gerben is bovendien een goede vriend van mij. Met hem reisde ik in onze pisteloopbaan al heel de wereld af. Ik had contact met zijn ouders en blijkbaar gaat het de goede kant op met hem. Het is wat onwennig koersen door al die valpartijen. Je denkt er niet echt aan, maar in het onderbewustzijn blijft het toch hangen.”

“Over onze zesdaagse kunnen we zeker niet klagen. De eerste dag wonnen we meteen de baanronde en sloten we als leiders af. Woensdag verliep ook alles volgens plan en konden we mooi meeglippen met de grote namen. De Duitsers reden een sterke tweede avond, maar wij zijn toch mooi derde.”

De Europese kampioen afvalling bij de beloften wordt stilaan de kroonprins van ‘t Kuipke. Hij wordt genoemd als de opvolger van Iljo Keisse. “Veel jonge renners dromen van de Tour de France, wel ik van de Zesdaagse van Gent. Ik wil hier schitteren. Toen ik mijn eerste echte zesdaagse reed in Gent, werd ik zesde. Eerder al won ik twee keer de Toekomstzesdaagse. Je kan die twee echter niet met elkaar vergelijken. Dit is de top. Het deelnemersveld is dit jaar heel sterk. Met Otto Vergaerde ga ik vrij en vrank onze eigen koers rijden. Ik ben redelijk snel en dus kunnen we in de nevennummers punten sprokkelen. En wat betreft die opvolging van Iljo Keisse? Ik ben Jules Hesters, hij is Iljo Keisse. Om hem op te volgen, heb ik nog een lange weg te gaan. Ik blijf vooral mezelf en geniet enorm van deze zesdaagse. Elk jaar kijk ik hier naar uit. Vanaf zondagavond is het al aftellen naar de volgende editie. Maar eerst nog eens schitteren en genieten tot en met zondag.”