Bart Somers bedreigd na debat over brandstichting Bilzen, 64-jarige man bekent

Een 64-jarige man uit Kortenberg is donderdag opgepakt na bedreigingen aan het adres van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). Somers kreeg de bedreigingen naar aanleiding van het woelige debat in het Vlaams Parlement over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen.

Somers was woensdag een van de actoren in het debat rond de brand en had er een bitse woordenwisseling met Filip Dewinter (Vlaams Belang).

‘s Avonds ontving hij via e-mail bedreigingen. ‘Die lieten niets aan de verbeelding over. Er werd onder meer mee gedreigd om ook zijn woning in brand te steken’, stelt de politie. Bart Somers diende daarop een klacht in bij de politie.

Donderdagmiddag werd een 64-jarige werkloze man uit Kortenberg opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. De man gaf de feiten toe en mocht na verhoor beschikken, maar het onderzoek wordt voortgezet.