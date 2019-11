Organisatie neemt maatregel na valpartijen: geen ploegkoers in Toekomstzesdaagse (althans op donderdag)

De organisatoren van de Zesdaagse van Gent hebben, in samenspraak met de wedstrijdleiding, beslist de voorziene ploegkoers over 180 ronden op donderdag in de Toekomstzesdaagse af te gelasten. Er komen, zoals de eerste twee dagen, twee puntenkoersen in de plaats.

“Wij hebben die beslissing genomen uit voorzorg. De piste in ‘t Kuipke is zeer technisch en we willen het risico voor valpartijen tot een strikt minimum beperken. Vandaar dat er geen ploegkoers zal zijn op de derde dag. De laatste drie dagen rijden de renners wel een ploegkoers”, stelt de voorzitter van de wedstrijdjury, de Fransman Alain Koszyczarz.

De Zesdaagse werd tijdens de eerste twee dagen ontsierd door enkele zware valpartijen. Zo liep Mark Cavendish een beenblessure op en kwam Gerben Thijssen in het ziekenhuis terecht.