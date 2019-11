Binnenkort geen ultrakorte vluchten meer tussen Luik en Maastricht

Er komt een einde aan de vrachtvluchten tussen Maastricht en Luik, twee steden die amper 38 kilometer van elkaar verwijderd liggen. Dat heeft de bevoegde Waalse minister, Jean-Luc Crucke (MR), donderdag aangekondigd.

Crucke had donderdag een onderhoud met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways over de vrachtvlucht die amper negen minuten lang duurt.

De verbinding zal worden stopgezet zodra het contract afloopt met een klant, voor wie Qatar Airlines in totaal zes vluchten tussen Luik en Maastricht moet uitvoeren.

‘De maatschappij heeft zich ertoe geëngageerd in de toekomst geen nieuwe vluchten voor te stellen of te organiseren tussen Luik en Maastricht’, zegt Crucke.

‘Eis van nieuwe klant’

De cargovlucht vertrekt uit de Qatarese hoofdstad Doha, en maakte tot voor kort enkel een tussenlanding in Luik, om daarna door te vliegen naar Mexico. Sinds begin november landde een Boeing 777 van Qatar Airways echter eerst in Maastricht, om dan weer op te stijgen richting Luik, 38 kilometer verder.

De vluchten werden volgens Qatar Airways uitgevoerd voor een nieuwe Nederlandse klant, die absoluut wilde dat zijn vracht in Maastricht wordt afgeleverd. De startbaan in Maastricht is echter niet lang genoeg om het vliegtuig meteen daarna naar Mexico te laten doorvliegen. Daarom moet het toestel in Luik geherpositioneerd worden.