Thiem verliest laatste groepswedstrijd, maar staat in halve finales ATP Finals

In zijn laatste groepswedstrijd van de ATP Finals heeft Dominic Thiem donderdag (ATP-5) in Londen een 7-6 (7/3), 6-3 nederlaag geleden tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8). De Oostenrijker was eerder al zeker van zijn plaats in de halve finales, voor Berrettini zat een plaats bij de eerste twee in de groep er niet meer in.