Drievoudig wereldkampioen MotoGP Jorge Lorenzo kondigt op z’n 32ste afscheid aan: crash in Assen was de crash te veel

Jorge Lorenzo, drievoudig wereldkampioen MotoGP, rijdt zondag in eigen land in Valencia zijn laatste Grote Prijs. Dat liet hij donderdag weten op een persconferentie. De 32-jarige Spanjaard reed op een Yamaha naar de kampioenschappen in 2010, 2012 en 2015.

Lorenzo, die ook nog twee keer de wereldtitel pakte in de categorie met motoren van 250 cc (in 2006 en 2007 voor Aprilia), lag voor 2020 nog onder contract bij Honda, maar blessures en tegenvallende resultaten deden hem nu al het einde van zijn carrière aankondigen. Vooral na zijn zware crash tijdens een training op het circuit in het Nederlandse Assen ging het steil bergaf met de man die 68 grote prijzen won in zijn carrière.