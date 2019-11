Het kostenplaatje voor de nieuwe opstelling van het ‘Lam Gods’ is opgelopen tot 30 miljoen euro. Het Gentse stadsbestuur houdt de boot af. Als het niet met extra geld over de brug komt, wil de Sint-Baafskathedraal haar bruiklenen voor de Van Eyck-expo in 2020 herzien.

‘Voor alle duidelijkheid: we gaan gewoon door’, zegt Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal in Gent. ‘Er is een businessplan voor het bezoekerscentrum van het Lam Gods, we onderhandelen met twee ...