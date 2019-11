Mediahuis stapt in Amerikaanse dataconsultant

Uitgever Mediahuis (onder meer De Standaard en NRC) neemt een belang van 35 procent in de Amerikaanse dataconsultant Mather Economics uit Atlanta.

Mather Economics werd opgericht in 2002 en is gespecialiseerd in het optimaliseren van verkoop- en prijsstrategie van bedrijven. Het heeft onder meer een reputatie opgebouwd in de mediasector waar het helpt om van (digitale) lezers abonnees te maken en of te houden.

Concreet heeft Mather Economics software ontwikkeld die automatisch inschat wanneer het een goed moment is om een lezer een commercieel voorstel tegen een bepaalde prijs te doen. Of omgekeerd een bestaande lezer met wie de band wat lijkt te verwateren, te benaderen zodat die klant blijft. Vooral in de mediasector is het voor nieuwsmedia van belang om winstgevende langetermijnrelaties met abonnees (en adverteerders) op te bouwen.

Ken je klant

Mather Economics merkt op zijn website op dat klassieke datatools zoals Google Analytics en SiteCatalyst niet meer volstaan om groei en betrokkenheid te creëren. De consultants uit Atlanta zeggen dat ze eigen tools hebben ontwikkeld die het gedrag van de gebruikers meer in de diepte analyseert. Bijvoorbeeld gebruikers die enkel titels van artikels lezen of anderzijds gebruikers die sneller geneigd zijn om emails te delen en te betalen voor diensten.

Mather Economics werkt naast nieuwsmedia ook voor sectoren zoals e-commerce, sport, loterijen, digitale diensten en telecom. Mediahuis werkte al in Nederland en België met Mather Economics. Mediahuis is sinds kort ook actief in Ierland waar de markt nog grotendeels gebaseerd is op losse verkoop. Daar staat het voor de uitdaging een (digitale) abonnementencultuur te creëren.

Mediahuis telt meer dan 4.000 werknemers en haalt een jaaromzet van ruim 1 miljard euro. Mather Economics telt een vijftigtal medewerkers en een omzet van 8 miljoen dollar.