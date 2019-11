De pandajongen van Pairi Daiza hebben een goede honderd dagen na hun geboorte een naam gekregen: Bao Di en Bao Mei.

Op 8 augustus beviel reuzenpanda Hao Hao in Pairi Daiza van een tweeling. Ze kregen toen de voorlopige roepnamen ‘Baby Girl’ en ‘Baby Boy’ mee, maar nu hebben ze hun officiële naam gekregen.

Bao Di betekent kleine broer van Tian Bao en Bao Mei kleine zus van Tian Bao.

Volgens de Chinese traditie is na honderd dagen de tijd aangebroken om een naam te kiezen voor de kleintjes. Die zijn vandaag onthuld tijdens een ceremonie in het dierenpark. Daarbij was ook de Chinese ambassadeur aanwezig.

Het publiek mocht mee kiezen. Zo was bijvoorbeeld ook Long Long (‘draak’) en Feng Feng (‘feniks’) een optie.

De twee panda’s wegen al bijna vijf kilo en zijn in goede gezondheid. Dat het een tweeling was, was ook voor het dierenpark een verrassing.

In 2016 wierp het volwassen vrouwtje Hao Hao al een jong, Tian Bao gedoopt, na inseminatie met het zaad van het volwassen mannetje Xing Hui. Beide panda’s verblijven sinds 2014 in ons land en leverden Pairi Daiza al heel wat belangstelling en bezoekers op.

Dit zijn de beelden van de pandatweeling vlak na hun geboorte: