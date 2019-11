Bekend Brussels restaurant Jour de fête te koop

Jour de fête, het Brusselse restaurant aan de Anspachlaan, staat te koop. Dat meldt Bruzz. De zaak kampt al langer met financiële problemen.

Jour de Fête opende in 2012 in de Anspachlaan vlak bij het Fontainasplein en serveert sindsdien gezonde en betaalbare maaltijden in een jaren vijftig interieur. Uitbaatster Virginie Monu bouwde al snel een mooi klantenbestand op en de zaken gingen goed tot de aanslagen in Parijs in 2015 en in Brussel in 2016.

Nadat iedereen de weg naar de hoofdstad had teruggevonden, vormden de werkzaamheden aan de voetgangerszone een nieuw struikelblok. Monu ergerde zich vooral aan de manier waarop de werkzaamheden verliepen. ‘Ze hebben hier eerst de Anspachlaan afgesloten, maar de werkzaamheden lieten op zich wachten’, zei ze eerder aan Het Nieuwsblad. ‘In april (2018, red.) zijn de werken dan eindelijk begonnen, maar op sommige weken zie ik hier amper werkmannen bezig. Dat is enorm frustrerend als je weet dat ik sinds de werkzaamheden al 40.000 euro heb verloren.’

Nu, ruim een jaar later, legt Jour de fête er het bijltje bij neer. ‘Er is geen respect voor kleine ondernemers die jobs creëren en een buurt doen opleven. Ik heb genoeg gedaan en wil nu iets anders doen’, zegt Monu aan Bruzz.

Monu zegt dat ze te laat was met het betalen van boetes wegens achterstallige betalingen. ‘Sinds een jaar betaal ik elke maand te veel. Het is een echte nachtmerrie’, klinkt het. Het restaurant blijft open tot er een overnemer gevonden is.

Lees morgen het volledige verhaal van Virginie Monu in de krant of op www.standaard.be/bruxelles.