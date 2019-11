Het thema migratie staat weer bovenaan de politieke agenda. Na de aangestoken brand in een toekomstig asielcentrum in Bilzen, bleek dat ook het stijgend aantal asielzoekers het asielsysteem opnieuw onder druk zet. Vanaf 14.15 uur krijgt bevoegd staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) hier heel wat vragen over. Hierboven kan u alles live volgen.