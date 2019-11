Deval Patrick gooit zich nog in presidentsrace: ‘Dit zal niet gemakkelijk zijn’

De voormalige gouverneur van Massachusetts Deval Patrick (63) stapt last minute in de Democratische presidentsrace. ‘Dit zal niet gemakkelijk zijn’, zegt hij.

Een jaar geleden zei Deval Patrick nog dat hij geen gooi deed naar het Witte Huis, maar hij is van gedachten veranderd. In een videoboodschap zegt Patrick ‘dat hij wil opkomen voor mensen die zich in de steek gelaten voelen’.

Patrick is een van de prominente zwarte leiders binnen de Democratische Partij. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse gouverneur van Massachusetts en is goed bevriend met ex-president Barack Obama. Hij groeide op in een arm gezin in Chicago en kon opklimmen. Zo studeerde hij rechten aan Harvard. Sinds 2015 werkt hij voor investeringsfonds Bain Capital.

‘Ik kreeg de kans om mijn Amerikaanse droom te verwezenlijken, maar ik zag hoe het pad naar die droom geleidelijk aan werd afgesloten’, vertelt hij.

Speelveld

Waarom stapt hij nu nog in het drukbevolkte deelnemersveld van de Democraten? Bijna twintig kandidaten willen in 2020 tegen Donald Trump de strijd opnemen, met als frontrunners Joe Biden, Bernie Sanders en Elisabeth Warren. Maar Patrick ziet daarin nog altijd een kans. Hij heeft volgens The New York Times aan enkele Democraten gezegd dat nog geen enkele kandidaat een ‘politiek momentum’ heeft. Er zou volgens hem nog plaats zijn voor een kandidaat die de progressieve en gematigde kiezers kan verenigen.

‘Het gaat om meer dan een onpopulaire en polariserende leider weg te stemmen, hoe belangrijk dat ook is, maar over resultaten behalen voor u.’

Zijn kandidatuur hing al in de lucht. Amerikaanse media schreven gisteren dat hij zich volop aan het voorbereiden was. De tijd drong. Hij zou sterk staan in New Hampshire, dat naast Massachusetts ligt. Daar vinden in februari de voorverkiezingen plaats en vrijdag is de deadline voor wie dan wil opkomen. Voor Alabama en Arkansas heeft hij de deadline al gemist. Binnen drie maanden vinden ook de belangrijke

Wankel

Patricks campagne zal niet gemakkelijk zijn: hij start zonder campagnegeld, weinig organisatie en kan niet meedoen aan debatten omdat hij nog niet in de peilingen voorkomt.

Toch is hij niet de enige die laat in de race stapt. Ook Michael Bloomberg, de vroegere burgemeester van New York, is volop aan de voorbereidingen bezig.

Hun late intrede toont hoe wankel de Democratische presidentsrace is. De positie van frontrunner Joe Biden zou aan het verzwakken zijn terwijl Elisabeth Warren lijkt op te komen. Veel Democraten maken zich zorgen dat Warren gematigde kiezers en Republikeinen die tegen Trump zijn, zal afschrikken.