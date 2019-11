In de cultuurcommissie zei minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) dit jaar af te kloppen op een totaalbudget van 482,4 miljoen euro en volgend jaar op 482,6 miljoen. ‘Het budget daalt dus niet’, leidde zijn partijgenoot Marius Meremans daar uit af.

In zijn toelichting bij de cultuurbesparingen kwam minister van Cultuur Jan Jambon met alweer andere cijfers aanzetten. Het is lastig om een solide basis te vinden, omdat er meermaals pakketten geld in ...