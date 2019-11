Sociale onrust De Lijn: vakbonden en directie bereiken akkoord

Directie en vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben een akkoord bereikt over het sociale conflict. Dat is vernomen bij vakbonden en directie. De staking eindigt morgen.

De directie en de vakbonden hebben deze voormiddag na nieuw overleg een akkoord bereikt over de hoge werkdruk en het personeelstekort. Vanaf morgen wordt de normale dienstverlening weer gevolgd, ook vandaag zouden al opnieuw meer bussen rijden.

In het akkoord belooft de directie aanpassingen aan de planning voor chauffeurs en controleurs. Wijzigingen aan werkroosters voor de volgende dag kunnen ten laatste om 12 uur aan de betrokkene gemeld worden. Er komt met het oog op de berekening van de lonen ook een nauwkeurigere ‘puntering’ voor de werkelijk gewerkte uren. De loonadministratie van De Lijn belooft een snellere oplossing voor fouten in de berekening van het loon en vergoedingen. Alle geplande verloven in deze provincie zijn goedgekeurd tot en met 31 december.

Na acht dagen staken in Vlaams-Brabant legde De Lijn gisteren ook in de rest van Vlaanderen het blok erop. Zowat een derde van alle chauffeurs ging in op de oproep van de socialistische ACOD. Ook vandaag voerde de vakbond voor de tiende dag actie.

De ACOD voerde actie tegen ‘het jarenlange wanbeleid dat het management van De Lijn uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering’. De vakbond wees naar de voorbije besparingen, naar de reorganisatie, naar personeelstekort en naar ‘mank personeelsbeleid’.

De staking toonde een diepe verdeeldheid tussen de vakbonden in het bedrijf. De grootste vakbond bij De Lijn – het christelijke ACV - steunde de staking niet. Met hun harde houding bereiken de socialisten het tegenovergestelde, klonk het. Het ACV zag wel nog ruimte voor overleg.