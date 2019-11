De nieuwe SP.A-voorzitter Conner Rousseau krijgt wellicht meteen een uitzondering op de strikte decumulregeling van zijn partij. ‘Maar ik ben zelf geen vragende partij’, benadrukt hij.

Artikel 33 in de statuten van SP.A: ‘De functie van partijvoorzitter is onverenigbaar met elke ministeriële verantwoordelijkheid en het mandaat van parlementslid, burgemeester, schepenen of OCMW-voorzitter ...