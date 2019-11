Veel meer bioscoopgangers bij Kinepolis

De Belgische bioscoopgroep Kinepolis heeft het voorbije kwartaal bijna 22 procent meer bezoekers in zijn zalen geteld. Onder meer omdat het weer beter was -zeg maar minder warm- vergeleken met de zomer van 2018. Op de beurs was Kinepolis vanmorgen een van de grootste stijgers.

Kinepolis heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. Het succes van de The lion king, gecombineerd met bijkomende bioscoopcomplexen in Spanje, Frankrijk, Canada en Nederland en met beter weer leverden een pak meer bezoekers op. Het waren er in totaal 10 miljoen. Of 21,7 procent meer vergeleken met het derde trimester van 2018. In België steeg het bezoekersaantal zelfs met meer dan een kwart.

De zomer van 2018 was voor Kinepolis er een om snel te vergeten. Warm weer en het WK voetbal zorgden toen voor een zware dip in de bezoekersaantallen.

Heel wat meer bezoekers resulteerden ook in een stijging van de totale opbrengsten en de winst van Kinepolis. De bioscoopgroep plakte nog geen cijfers op deze groei.

De update van Kinepolis volstond niettemin ruimschoots om de beurskoers van de bioscoopgroep een boost te geven. Het aandeel stond vanmorgen tot 4 procent hoger dan de slotnotering van woensdag. Met 60,60 euro per aandeel is Kinepolis ook in de buurt aan het komen van de hoogste koers ooit. Die bedraagt 61,25 euro en dateert van precies twee jaar geleden.

Kinepolis is actief in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Canada. De groep rondde in oktober de overname af van 10 bioscopen in de VS.