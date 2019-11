In juli 2014 schoot een Russische raket vlucht MH17 neer boven Oost-Oekraïne. Met een oproep naar getuigen wil het internationale onderzoeksteam de linken blootleggen tussen separatisten in de regio en Russische overheidsambtenaren, om zo te weten wie welke orders gaf.

Wie in Rusland had het uiteindelijke bevel over de leiders van de separatisten in het Oost-Oekraïense Donetsk en gaf de opdracht om er een Buk-raketinstallatie in te zetten? Dat is de centrale vraag ...