FC Barcelona maakt politiek statement met shirt

Op een politiek gevoelig moment zet voetbalclub FC Barcelona zijn Catalaanse identiteit in de verf met haar nieuwe shirts.

Ho portem dins, zo luidt de slagzin bij de nieuwe truitjes. ‘Het zit diep vanbinnen.’ De gele truitjes met vier rode strepen verwijzen uitdrukkelijk naar de Catalaanse vlag.

‘Een eerbetoon aan de wortels en geschiedenis van de club’, stelt FC Barcelona. ‘In 120 jaar is de club uitgegroeid tot een entiteit die openstaat voor de wereld en die sport beschouwt als een fenomeen dat bruggen kan bouwen tussen mensen. Maar dat betekent niet dat de club zijn Catalaanse identiteit, cultuur en waarden is verloren.’

Lionel Messi en zijn ploegmaats zullen tijdens ‘sommige wedstrijden’ in de Spaanse competitie de truitjes dragen. Dus mogelijk ook tijdens wedstrijden tegen Real Madrid en Atlético Madrid, de aartsrivalen uit de Spaanse hoofdstad. Op 1 december staat de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid op de agenda en wellicht dragen de speler van Barcelona dan het shirt voor het eerst.

Het is zeker niet de eerste keer dat Barcelona de Catalaanse kleuren uitdraagt, maar de nieuwe shirts komen op een politiek gevoelig moment. In Catalonië vinden nog altijd protesten plaats tegen de veroordeling van negen Catalaanse separatisten vorige maand. De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid is zelfs om die reden tot 18 december uitgesteld. De beroemde El Clásico zal plaatsvinden in Camp Nou.

Dat de voetbalclub haar Catalaanse wortels niet onder stoelen of banken steekt, is geen geheim. Na de veroordeling van negen boegbeelden van het Catalaans separatisme riep FC Barcelona in een mededeling op dat een gevangenisstraf niet de oplossing is. ‘De oplossing van het conflict in Catalonië moet enkel uit een politieke dialoog komen.’

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019

De Catalaanse voetbalploeg viert eind deze maand zijn 120ste verjaardag. Het is overigens voor het eerst dat de club vier verschillende shirts in één seizoen heeft. De vrouwenploeg zal het nieuwe ontwerp ook dragen.