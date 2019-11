Goedkopere energie duwt inflatie onder 1 procent

Energie en in het bijzonder aardgas is in het derde kwartaal fors goedkoper geworden vergeleken met een jaar geleden. Het deed de totale inflatie in ons land dalen onder die in de buurlanden.

De energieprijzen zijn tussen begin juli en eind september met gemiddeld 4,3 procent op jaarbasis gedaald. De uitschieters zijn vooral stookolie en aardgas. Stookolie was het voorbije kwartaal 6,6 procent goedkoper dan een jaar geleden, aardgas zelf 10,8 procent.

De goedkopere stookolie kwam door de terugval van de olieprijs. Het zorgde ook voor lagere prijzen aan de pomp. De prijzen van motorbrandstoffen lagen 3,6 procent lager dan een jaar geleden. De prijsdaling van aardgas was een combinatie van een lagere kosten van de energiecomponent (-16,1 procent) en een verlaging van de distributietarieven (-5,6 procent).

De scherpe terugval van de gasprijzen in ons land ging in tegen de gemiddelde evolutie in de buurlanden waar de gasprijzen met 2,4 procent stegen. Dat is vooral te wijten aan Duitsland. Want in Nederland en Frankrijk is de inflatie voor gas tijdens het voorbije kwartaal ook gedaald.

De Belgische consument profiteert overigens al jaren van veel lagere gasprijzen dan bij de buren. De prijzen liggen hier gemiddeld 33 procent lager. De Duitse verbruikers betalen bijna 27 procent meer. De Franse consument 35 procent en de Nederlandse zelfs bijna 50 procent.

De lagere energieprijzen drukten tussen begin juli en eind september de totale inflatie tot 0,9 procent. Het voorgaande kwartaal bedroeg de inflatie nog 1,7 procent.