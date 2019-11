Geen recessie voor Duitse economie

De Duitse economie is, onverwacht, niet in een recessie beland. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

Dankzij een groei van de economie in het derde kwartaal met 0,1 procent kon een recessie nipt worden vermeden.

Analisten hadden een nieuwe krimp verwacht in het derde kwartaal, met 0,1 procent. Dat zou hebben betekend dat de grootste economie van de eurozone in een recessie zou zijn beland. In het tweede kwartaal kende de Duitse economie immers een daling, volgens nieuwe cijfers met 0,2 procent.

Het is vooral dankzij de uitgaven van de Duitse gezinnen dat de economie kon groeien in het derde kwartaal. Niet alleen de gezinnen, maar ook de overheid gaf meer uit.