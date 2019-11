Joachim Coens: ‘Rekening houden met CD&V bij nieuwe abortuswet’

Een grote meerderheid in de Kamer (socialisten, ­liberalen, groenen, communisten, DéFi) heeft een compromis klaar om de abortuswet aan te passen. Daar is kandidaat-voorzitter voor CD&V Joachim Coens niet over te spreken. ‘Dat is een zeer gevoelig thema voor ons.’

‘We zitten in een soort interbellum tussen de vorige regering en de toekomstige regering, en dat dit thema nu snel op tafel komt, stoort me’, zegt Coens in De Ochtend op Radio 1. ‘Abortus is een heel gevoelig thema voor ons, het kan niet zijn dat we de ene dag buiten spel staan, en de andere dag gevraagd worden om een regering te vormen’, vindt Coens.

Wie CD&V in de regering wil, kan nu niet deze voor voor ons zo belangrijke thema’s als abortus- en euthanasie op een onaanvaardbare manier bijsturen. — Joachim Coens (@joachimcoens) November 12, 2019

De goedkeuring van de nieuwe abortuswet zal, als het van Coens afhangt, gevolgen hebben voor de federale regeringsvorming. ‘Als ze dit willen doorduwen, zal dat voor een groot probleem zorgen’, zegt Coens. ‘In een regering zit je samen met partners, die houden rekening met elkaar.’ Volgens hem is het belangrijk om de tijd te nemen om alle partijen te horen, en is het thema niet hoogdringend genoeg. ‘Het parlement moet nu niet zo rap mogelijk dingen doen, om ons dan morgen te vragen een regering te vormen’, zegt Coens. ‘Men moet rekening houden met CD&V in dit dossier.’