Twintig jaar geleden werd Mika Hakkinen voor de tweede keer wereldkampioen en zijn duels met Michael Schumacher staan in het geheugen van iedere F1-fan gegrift.

Een belangrijk deel van de carrière van Mika Hakkinen bestaat uit de gevechten om de wereldtitel met Michael Schumacher. In de podcast ‘Beyond the grid’ van de F1 kijkt hij ook terug op die bewuste periode en legt hij uit hoe ze mekaar ook al in de opstapklassen tegenkwamen.

Hakkinen vertelt hoe hij in zijn F3-tijd in Engeland als gastrijder werd uitgenodigd om een race in het Duitse F3-kampioenschap te gaan rijden, waar Michael Schumacher de lokale ster was. De Fin had een sterk team en won de race in Duitsland en hij denkt dat dat sporen had achtergelaten bij Schumacher.

Want later dat bewuste seizoen kruisten hun paden weer in Macau en na een beklijvend duel kwamen de twee kemphanen met elkaar in aanraking en Hakkinen zag zijn race beëindigd terwijl Schumacher de overwinning opstreek.

Zulke acties zullen ook in de verdere loopbaan van Schumacher een rol blijven spelen en hoewel het er tussen Hakkinen en de Duitser steeds respectvol aan toe ging vindt Hakkinen dat zijn rivaal op bepaalde momenten te ver ging. Vooral het voorval met Jacques Villeneuve in Jerez in 1997 vond Hakkinen te ver gaan, al verbaasde het hem ook niet.

Schumacher begon met een punt voorsprong op Villeneuve aan de laatste race van het seizoen in Jerez. De Duitser had dus alle baat bij een DNF van Villeneuve en hij probeerde hem daar ook een handje mee te helpen, zonder succes overigens. Villeneuve kon zijn weg vervolgen en veroverde zijn enige wereldtitel.

“Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat ik het niet had gedaan,” aldus Hakkinen. “Maar op F1-niveau had ik het echt niet gedaan. Er zijn altijd trucs die je kan gebruiken om je tegenstander te verslaan maar dat ging te ver.”

Gezien de gezondheidstoestand van Michael Schumacher op dit moment vindt Hakkinen het moeilijk om te praten over de negatieve kanten van de Duitser.

“Ik wil niet slecht over hem praten en over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik niet achter zijn rug wil praten en ik hoop vooral dat hij sterker wordt in de positie waarin hij zich nu bevindt.”

