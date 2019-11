De Lijn staakt voort: vooral actie in Vlaams-Brabant, ook hinder in Oost-Vlaanderen

In de regio Vlaams-Brabant rijdt donderdag ongeveer 80 procent van de bussen. In Oost-Vlaanderen is er beperkte hinder en rijdt het merendeel van de bussen en trams, maar er kunnen echter wel ritten wegvallen.

Informatie per provincie is te vinden op verstoring.delijn.be.

De hinder in Vlaams-Brabant is het grootst in de Vlaamse rand rond Brussel. Ook is er een minder uitgesproken impact op de dienstverlening in het Leuvense.

In Oost-Vlaanderen rijden alle lijnen. Wel kunnen hier en daar ritten uitvallen omdat enkele chauffeurs nog staken, aldus De Lijn. Een cijfer is er nog niet, maar het gaat wel om minder chauffeurs die staken dan in Vlaams-Brabant.

In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen is er geen hinder.

Staking

Woensdag was er in heel Vlaanderen bij De Lijn een stakingsactie van ACOD. De actie vloeide voort uit de acties in Vlaams-Brabant, waar de vakbond samen met de liberale ACLVB al negen dagen het werk neerlegt. Het gesprek dat de lokale directie van De Lijn Vlaams-Brabant woensdagnamiddag had met vakbondsdelegaties heeft geen resultaat opgeleverd. De stakingsacties in Vlaams-Brabant worden donderdag dan ook voor de 10e dag op rij voortgezet. Donderdagochtend vindt nieuw overleg plaats.

De socialistische vakbond ACOD voert actie om het personeelstekort aan te kaarten. Het christelijke ACV en de liberale ACLVB steunen de acties niet. Het protest gaat onder meer over het personeelstekort en de planning. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eist dat De Lijn een plan voor gegarandeerde dienstverlening opstelt tegen april.