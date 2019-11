Waarom de cultuursector zo boos is over de geplande besparingen

De Vlaamse Regering beslist dat alle ‘gesubsidieerde entiteiten’ zes procent moeten besparen, maar vooral de cultuurwereld is daar bijzonder boos over.

De totale subsidiepot voor cultuur krimpt van 518 tot 508 miljoen euro. Toen de plannen van de Vlaamse regering daarover uitlekten, stond de sector meteen in rep en roer. Cultuurredacteur Geert Sels legt uit waarom de besparingen juist in deze sector zo hard aankomen.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Geert Sels | Host Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Wouter Van Driessche | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten VRT NWS

Over deze podcast

