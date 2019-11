Opnieuw ongerustheid over lot Oeigoers gezin in China

Er is opnieuw ongerustheid over het lot van de vrouw en de kinderen van de Oeigoerse vluchteling Ablimit Tursun. Haar man woont in ons land, maar zijn echtgenote en kinderen werden door de Belgische ambassade in Peking overgedragen aan de Chinese politie. Een diplomatieke blunder die ons land internationaal te kijk zette.

Volgens de vereniging van Oeigoeren in België - de Belgian Uyghur Association - heeft Tursun al twee weken geen nieuws meer ontvangen over zijn vrouw.

De zaak van de familie Tursun was medio dit jaar uitgebreid in het nieuws. Eind mei trok Wureyetiguli Abula, de echtgenote van Ablimit Tursun, met haar kinderen naar de Belgische ambassade in China om haar dossier rond de aangevraagde gezinshereniging af te ronden.

Maar omdat Abula, die als lid van de Oeigoerse minderheid in de gaten wordt gehouden door de Chinese overheid, vreesde te worden aangehouden, weigerde ze het gebouw te verlaten en vroeg ze ons land om bescherming. Er ontspon zich een urenlange discussie, die er uiteindelijk op uitdraaide dat Abula door de Chinese diplomatieke politie opgepakt werd en teruggebracht werd naar haar woning in Urumqi, in de provincie Xinjang. Daar zou ze tot op de dag van vandaag onder huisarrest staan.

Prioritair dossier

In de Kamer antwoordde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woensdag op een vraag van Samuel Cogolati (Ecolo) dat het wat ons land betreft een ‘prioritair bilateraal dossier’ betreft. Er werd met de Chinese autoriteiten al meermaals contact opgenomen om Abula en haar kinderen in staat te stellen een paspoort te verkrijgen om naar België te reizen. Maar volgens Reynders behandelt China het dossier als een interne aangelegenheid.

De Belgische ambassade onderhoudt regelmatig contact met Abula en kreeg tijdens het laatste gesprek te horen dat de vrouw in haar appartement woont, dat haar kinderen naar school gaan en dat ze ook zelf buiten kan gaan. Ze staat volgens Reynders ook in contact met haar echtgenoot.

Belgische handelsmissie

De Oeigoerse gemeenschap in België zegt echter dat Ablimit Tursun zijn vrouw al twee weken niet meer heeft kunnen spreken en ook via andere kanalen niet aan informatie geraakt over haar toestand.

Over enkele dagen staat er een Belgische handelsmissie naar China op de agenda, waar ook Reynders aan zal deelnemen. ‘Tijdens de gesprekken die in de marge van de missie gepland zijn, wil ik verschillende mensenrechtenkwesties aankaarten als onderdeel van een open en constructieve dialoog met de bevoegde Chinese verantwoordelijken’, zei hij in de Kamer. ‘De hereniging van de Oeigoerse familie Ablimit-Abula (...) blijft het onderwerp uitmaken van geregelde gesprekken met de Chinese autoriteiten, met de bedoeling tot een positieve oplossing te komen.’