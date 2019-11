Topsport ontsnapt aan besparingen

De Vlaamse regering trekt volgend jaar twee miljoen euro extra uit voor topsport. Op de subsidies in de sportsector wordt wel zes procent bespaard.

Door het toe­genomen aantal topsportprestaties willen we steeds meer toppers een top-omkadering bieden’, zegt ­Michaël Devoldere, woordvoerder van minister van Sport Ben Weyts (N-VA). ‘Bovendien kunnen topsporters Vlaanderen echt op sleeptouw nemen.’

Weyts trekt volgend jaar twee miljoen euro extra uit voor topsport, waardoor het budget voor topsport volgend jaar op 26 miljoen euro komt te liggen. Dat ­hogere budget zal ook de komende jaren worden aangehouden.

Daartegenover staat wel dat het budget voor ‘Sport voor allen’ licht daalt, van 106,8 miljoen euro naar 105,1 miljoen euro. Die pot omvat onder meer de ongeveer dertig miljoen euro aan subsidies voor de sportfederaties, maar ook de lonen en werking van de Vlaamse sportadministratie Sport Vlaanderen.

Rekenoefening

Deze Vlaamse regering heeft nochtans de ambitie om ‘elke Vlaming, van jong tot oud, te doen sporten. Voor minder gaan we niet’, kunnen we lezen in de ­beleidsnota van Weyts. ‘Als we alle Vlamingen in beweging willen krijgen, moeten we kijken naar alle geledingen in de samenleving. Dat gaat bijvoorbeeld ook over bewegen op weg naar en op school, of op weg naar en op het werk. Dat is dus ook een kwestie van mentaliteit’, aldus Weyts’ woordvoerder.

Het budget voor ‘Sport voor ­allen’ staat onder druk omdat ook Weyts, net als in de cultuursector, globaal 6 procent moet besparen op alle sportsubsidies. Die gaan naar de sportfederaties, maar ook naar partnerorganisaties en sportevenementen. Het is nog niet duidelijk waar het mes ­precies zal vallen. Het is mogelijk dat sommigen meer en anderen minder zullen moeten besparen. ‘Die oefening wordt nu gemaakt’, klinkt het.

Ondanks het mindere geld voor ‘Sport voor allen’ gaat toch het globale sportbudget omhoog. Dankzij de extra middelen voor topsport, maar ook door de 2,8 miljoen euro extra die volgend jaar vloeit naar sportinfrastructuur. Infrastructuur waar vaak ook ‘allen’ van zullen genieten.

Het globale sportbudget stijgt zo licht tot 157,5 miljoen euro.