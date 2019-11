Nicolas Wernimont en Maxwell De Broeder zijn nieuwe leiders in Toekomstzesdaagse van Gent

Nicolas Wernimont en Maxwell De Broeder hebben in de Toekomstzesdaagse de leiderspositie van de Britten Oliver Stockwell en Oscar Nilsson-Julien overgenomen. De Belgen totaliseerden na twee avonden 30 punten, net één meer dan de Britten. De Nederlanders Mel van der Veekens/Philip Heijnen staan op de derde plaats met 21 punten achter hun naam.

“Het blijft zeer goed lopen voor ons”, stelt Maxwell De Broeder. “Tijdens de eerste avond positioneerden we ons op de tweede plaats. Vandaag doen wij het nog beter en staan nu aan de leiding. Dit is als een kinderdroom die uitkomt. Ik heb een zware periode achter de rug. Ik kreeg af te rekenen met klierkoorts waardoor ik omzeggens een heel jaar in de lappenmand lag. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik na die ziekte ooit nog enig niveau zou halen. Ook Nicolas kende tegenslag want ook hij was een tijdlang out, dit na maagproblemen. We mogen dus niet klagen, wij hebben ons beiden herpakt. Dit geeft extra motivatie voor de komende dagen.”

Stand van de Toekomstzesdaagse na tweede avond:

1. Nicolas Wernimont/Maxwell De Broeder (Bel) 30 punten

2. Oliver Stockwell/Oscar Nilsson-Julien (GBr) 29

3. Mel van der Veekens/Philip Heijnen (Ned) 21

4. Arne Birkemose/Tim Torn Teutenberg (Dui) 16

5. Gianluca Pollefliet/Noah Vandenbrande (Bel) 10

6. Marcus Sander Hansen/Frederik Egehus (Den) 10

7. Max Rushby/Alfred George (GBr) 10

8. Brent Van Mulders/Tuur Dens (Bel) 8

9. Michael Steyaert/Siebe Deweirdt (Bel) 8

10. Filippo Ferronato/Matteo Donega (Ita) 5

11. Clément Petit/Kévin Vauquelin (Fra) 3

12. Jack Murphy (Ier) 0.