Nethys-top passeerde langs kassa

De top van de omstreden Waalse Nethys-groep heeft nog snel een miljoenenbonus opgestreken, vlak voordat een Waals decreet van kracht ging dat hun verloning beperkte tot 245.000 euro.

Vier topmensen van de groep, onder wie spilfiguur Stéphane Moreau, hebben 18,6 miljoen euro opgestreken, schrijft Le Soir, waarvan 11,6 miljoen euro voor Moreau alleen.

De vergoeding was goedgekeurd door het remuneratiecomité van de groep en werd voorgesteld als een vergoeding die de Nethys-top aan de groep moest binden, ook na de beperking van hun verloning. In ruil verbonden ze zich ertoe nog minimum twee jaar bij Nethys te blijven.

Waals minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft een rapport over de vergoedingen ontvangen en doorgestuurd naar de onderzoeksrechter die zich al buigt over de malversaties bij Nethys.

Nethys is de werkmaatschappij van Enodia, het vroegere Publifin, dat in opspraak kwam wegens vergoedingen voor fictieve vergaderingen. Dermagne laat onderzoeken of de beslissing nog teruggedraaid kan worden en vraagt aan de Waalse regering om zich burgerlijke partij te stellen. Hij vraagt ook dat de verantwoordelijken van Enodia hun belangen met alle nodige rechtsmiddelen veiligstellen.