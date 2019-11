Gent Jazz is verzekerd voor het geval een topper als Sting afzegt. Maar de verzekering treuzelt. En dus moet het festival om geduld vragen aan festivalgangers die volledige terugbetaling vroegen.

Juridisch gezien hoefde Gent Jazz niets terug te betalen toen Sting in juli zijn op­treden op het festival annuleerde, een paar uur voor het concert moest beginnen. De Brit was ziek, dat is overmacht ...