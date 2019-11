Staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant gaat donderdag tiende dag in

Het gesprek dat de lokale directie van De Lijn Vlaams-Brabant woensdagnamiddag had met vakbondsdelegaties heeft geen resultaat opgeleverd. De stakingsacties in Vlaams-Brabant worden donderdag dan ook voor de 10e dag op rij voortgezet, zo is vernomen bij de socialistische vakbond ACOD. Donderdagochtend vindt nieuw overleg plaats.