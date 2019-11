TV-tips. Amy Adams en een stel buitenaardse wezens

U zou vanavond op Q2 naar ‘Arrival’ kunnen kijken (als u moeilijk in slaap raakt bijvoorbeeld), maar u zou natuurlijk ook naar het geweldige ‘Perpetual Grace Ltd’ kunnen kijken op Canvas.

1 WHY DAD KILLED MUM

BBC 1, 23.45-1.20 uur

Tasnim Lowe, een jonge vrouw van negentien, verloor als baby haar moeder in een woningbrand, aangestoken door haar vader. Die zit al achttien jaar in de cel, maar kan binnenkort vrijkomen. Tasnim onderzoekt het verleden van haar vader en valt van de ene verbazing in de andere. True-crimedocu van de bovenste plank.

2 FOREVER YOUNG

Vier, 20.35-21.20 uur

Frances Lefebure trekt naar Slowakije met de broer en de scoutsleider van Jasper, die ginds op zijn zeventiende omkwam tijdens een bergtocht. Achterhalen wat er toen precies gebeurde, dat is de bedoeling.

3 ARRIVAL

Q2, 20.35-22.50 uur

Originele sf-film waarin een taalkundige (Amy Adams) wordt ingeschakeld om contact te leggen met buitenaardse wezens die even langskomen. Zoals wel vaker bij dit soort films, is de lol er een beetje af zodra de wezens in beeld komen. Staat hier alleen omdat we niet nóg een keer Perpetual Grace Ltd (om 22.15 uur op Canvas!) in de tv-tips kunnen zetten.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) geven hun mening over de brandstichting in het toekomstig asielcentrum van Bilzen. Voorts aandacht voor de impeachmentprocedure tegen Donald Trump die nu live te volgen is op televisie en een item rond de rechtszaak tegen artsenquota.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.15 uur

Phara de Aguirre ontvangt José De Cauwer naar aanleiding van het overlijden van ex-wielrenner Raymond Poulidor. En Sofie Merckx, arts en federaal parlementslid voor de PVDA, pleit voor een nog verdere versoepeling van de abortuswetgeving.