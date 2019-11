Belgian Cats beginnen aan nieuwe campagne richting EK 2021 en het doel is duidelijk

De Belgische basketbalvrouwen spelen donderdagavond (om 20u30) in Charleroi hun openingswedstrijd op weg naar het EK basketbal van 2021. De Belgian Cats, bronzenmedaillewinnaar in 2017 in Praag en dit jaar vijfde in Belgrado, ontvangen Oekraïne. Het doel van de campagne is de derde kwalificatie op een rij.

Oekraïne lijkt vooraf een taaie tegenstandster voor de Cats. Het team wordt geleid door Alina Iagupova, één van de beste Europese speelsters van het moment en in het najaar van 2015 kortstondig aan de slag bij Castors Braine. Komende zondag (om 16u) treffen de Belgische vrouwen dan Finland in Helsinki. Portugal is het vierde land in groep G.

Behalve Julie Vanloo, die een akkoord vond met de staf om niet voor zo’n korte periode te moeten terugkeren uit Australië, waar ze speelt bij Townsville, zijn alle Belgische topspeelsters van de partij. Emma Meesseman en Kim Mestdagh, die de titel in de WNBA veroverde met de Washington Mystics, springen het meest in het oog. Julie Allemand sloot woensdag pas bij de groep aan. De spelverdeelster was in San Antonio aanwezig bij het afscheid van haar voorzitter bij Lyon, Tony Parker.

Foto: BELGA

De winnaar van elk van de negen kwalificatiegroepen en de vijf beste tweedes plaatsen zich voor het EK basketbal van 2021 in Frankrijk (Lyon en Parijs) en Spanje (Valencia). De twee overige kwalificatieblokken voor de Cats staan in november 2020 en februari 2021 op het programma.

Na het huidige kwalificatieblok kan de blik van de Belgische vrouwen gericht worden op de olympische kwalificatietoernooien in februari, op weg naar Tokio 2020. De Belgische federatie stelde zich kandidaat om één van de vier groepen in Oostende te organiseren. Het verdict over de organisatiesteden valt op 20 november. De loting staat geprogrammeerd op 27 november. De eerste drie van elke groep (van vier landen) plaatst zich op die kwalificatietoernooien voor de Spelen.