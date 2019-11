Zoekactie naar vermiste Antwerpsupporter Ben Vanleene gestaakt: 'Onderzoek loopt verder'

De politie heeft woensdagnamiddag rond half vijf de zoekactie rond het Lobroekdok naar de vermiste Antwerpsupporter Ben Vanleene gestaakt. De 28-jarige man verdween zondag na de wedstrijd tegen Club Brugge. 'De zoekactie bevestigde onze vermoedens dat Ben zich in deze buurt opgehouden heeft', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Politiemensen kamden woensdag de straten en hangars rond het Lobroekdok achter het Sportpaleis uit. ‘In de loop van de voormiddag werd er ook met een sonarboot op het water gezocht’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Duikers deden nazicht als de sonar iets opmerkte in het water, voorlopig echter zonder resultaat.

De verdwijning van Vanleene wordt als verontrustend beschouwd maar voorlopig gaan de speurders niet uit van kwaad opzet. Vanleene stapte zondag af van de tram aan de halte Schijnpoort, vlak bij het Sportpaleis. ‘Om 18.32 uur stapte hij uit het metrostel, om 18.33 uur verliet hij het station’, zo meldt de politie.

Aanvankelijk hadden mensen verklaard dat de jongeman de tram genomen had naar de halte Meir, waar hij in de buurt woont met zijn vriendin. Pas dinsdag werd duidelijk dat Vanleene al aan Schijnpoort was afgestapt. Ondertussen kon de politie Ben ook terugvinden op camerabeelden uit de buurt van het Sportpaleis.

Vanleene is 1,85 meter lang en is normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kakigroene korte jas, een donkerblauwe jeans en bruine schoenen. Hij droeg ook zijn sjaal van Antwerp.