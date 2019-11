Walter De Donder is - naast kandidaat-voorzitter voor CD&V en burgemeester van Affligem - nog steeds 'meneer de burgemeester' in kinderreeks Samson & Gert. Ze namen woensdag de allerlaatste clip op. En De Donder reageerde op de actualiteit, in kostuum.

