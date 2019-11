In hun schietfuik die dient om het visbestand te monitoren, vonden de onderzoekers een stevige knaap van 1,24 meter lang en 14,5 kilogram zwaar. Dat was groot nieuws voor de onderzoekers want de steur is al een eeuw uitgestorven in de Schelde.

Is de soort goed en wel terug? Helaas, het betrof een Siberische steur. Het is de Europese Atlantische steur die inheems is en waarvan visspecialisten hopen dat hij weldra opnieuw zijn opwachting maakt in Vlaanderens grootste rivier.

‘Wellicht is dit exemplaar gelost of ontsnapt uit een kwekerij’, zegt een licht teleurgestelde Isabel Lambeens van het Inbo. ‘Van waar precies, dat is haast niet te traceren.’ De vis werd teruggegooid. De Siberische steur is in de Europese kwekerijen de meest gebruikte soort voor de kaviaarproductie.

Maar Isabel en haar collega’s blijven hopen. ‘De waterkwaliteit van de Schelde is er inmiddels zodanig op vooruitgegaan dat de steur er kan leven.’