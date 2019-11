Zijn ploegmaat kon erom lachen maar Engelse voetbalbond niet: Manchester City-speler Bernardo Silva zwaar gestraft voor tweet

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Bernardo Silva woensdag een schorsing van één wedstrijd en een boete van 50.000 pond (58.300 euro) opgelegd voor een tweet die hij op 22 september postte. Die tweet werd door de FA als beledigend beschouwd. De Portugese middenvelder van Manchester City werd veroordeeld voor een overtreding van regel E3 van de FA, met betrekking tot ras, kleur of etnische afkomst. Hij moet ook een cursus over racisme volgen.

De 25-jarige Silva nam via Twitter ploeggenoot Benjamin Mendy in de maling. De Portugees plaatste een foto van Mendy als kind, met daarnaast als vergelijking een afbeelding van een donker mannetje, dat symbool staat voor een chocoladesnoepgoed.

Bernardo Silva has fully fucked it hasn’t he?????????? pic.twitter.com/Dowf1r0Gcm — reece. (@ReeceCoopxr_) September 22, 2019

Er ontstond ophef en Silva werd racistisch genoemd. Hij noemde het “dollen met een vriend” (Mendy vond het zelfs grappig), maar besloot de tweet toch te verwijderen.

Mendy clearly found it funny and took no offence. https://t.co/acMcIA6jSw pic.twitter.com/BHduTQGuSF — YourMCFC (@YourMCFC) September 22, 2019

Pep Guardiola, de trainer van Bernardo Silva, nam het op voor zijn speler. “Er zijn genoeg voorbeelden van afbeeldingen met blanke mensen op een vergelijkbare foto”, liet Guardiola eerder al optekenen. “De reactie van Mendy was duidelijk, ze zijn voortdurend grapjes aan het maken met elkaar.”

Zelfs brief van Mendy kon niet baten

Ook in het FA-rapport staat dat de intentie niet verkeerd was. “De post was duidelijk niet beledigend of racistisch bedoeld, het is niet meer dan een grap tussen goede vrienden”, klinkt het. “Maar dit was geen privécommunicatie tussen twee vrienden, de post was op sociale media blootgesteld aan de 600.000 volgers van een gerespecteerde profvoetballer. Veel mensen die de beelden bekijken, zouden de inhoud aanstootgevend en beledigend hebben gevonden door verwijzing naar ras, kleur en etnische afkomst op een manier die zonder twijfel het voetbal in diskrediet brengt.”

De FA-commissie liet ook weten dat ze een door Mendy geschreven brief hadden ontvangen, waarin hij zijn teamgenoot verdedigde. Tevergeefs dus en Silva komt zo niet in aanmerking voor competitiewedstrijd tegen Chelsea op 23 november.