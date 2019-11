Het impeachment-onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump gaat woensdag een nieuwe fase in. Vandaag starten de leden van de onderzoekscommissie van het Congres namelijk met publieke verhoren, die live op televisie zullen worden uitgezonden. Ook vrijdag vinden publieke verhoren plaats.

De Democratische partij, die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in handen heeft, heeft in totaal drie Amerikaanse diplomaten opgeroepen om voor de onderzoekscommissie te verschijnen. Zij hebben alledrie al eerder, maar dan achter gesloten deuren, verklaard dat ze zich 'grote zorgen' maakten over het Oekraïnebeleid van Trump.

De live-uitzendingen van de verhoren zullen waarschijnlijk door tientallen miljoenen Amerikanen bekeken worden. Voor vandaag staan twee getuigenissen op de rol: die van William Taylor - de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne - en van George Kent, de onderminister van Buitenlandse Zaken, belast met Europese en Euraziatische Zaken.

Taylor, een carrièrediplomaat en voormalig legerofficier, diende eerder als de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne. Vandaag is hij de zaakgelastigde op de Amerikaanse ambassade in Kiev. Kent is dan weer de verantwoordelijke voor het Oekraïnebeleid op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Formele aanklacht



Naast de Democraten mogen uiteraard ook de Republikeinse partijgenoten van Trump de getuigen vragen voorschotelen. Zij zullen aanvuren dat Trump niks strafbaar deed toen hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski vroeg om een onderzoek te starten naar Joe Biden, die volgend jaar mogelijk zijn uitdager wordt in de race naar het Witte Huis.

De uitkomst van de hoorzittingen van deze week kunnen een opstap vormen voor het Huis van Afgevaardigden om formele aanklachten tegen Trump op te stellen, en dus het impeachmentproces officieel te starten. De daaropvolgende stap zou een 'proces' in de Senaat zijn, dat zou moeten oordelen over een eventuele aanklacht. Die Senaat is echter stevig in handen van de Republikeinen, die vooralsnog heel erg loyaal blijven tegenover president Trump.