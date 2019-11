Terwijl de socialistische vakbond staakt ‘om De Lijn te herstellen’, vraagt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) of De Lijn de impact van de staking en het tekort aan chauffeurs kan beperken door meer busritten uit te besteden aan private partners.

Na acht dagen van staken in de provincie Vlaams-Brabant, legde De Lijn vandaag ook in de rest van Vlaanderen de blok erop. Zowat een derde van alle chauffeurs ging in op de oproep van het socialistische ...