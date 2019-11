Joods monument in Gent opnieuw beschadigd

Het gedenkteken voor de joodse slachtoffers van het naziregime aan de Lindenlei in Gent is nog maar eens het doelwit geworden van onbekende vernielers.

Op de druk bijgewoonde herdenking van Kristallnacht zondag noemde Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) de vorige vernieling van het Michael Lustig-monument ‘een schandelijke daad die ingaat tegen alles waar wij voor staan in Gent’. Zijn woorden waren nauwelijks uitgestorven of het gedenkteken in een parkje aan de Lindenlei dat herinnert aan de deportatie van 67 Gentse Joden tijdens WO II, werd opnieuw het mikpunt van vandalen.

Gisteren werd bij de politie een nieuwe zware beschadiging gemeld. Onbekenden wrikten de bouten van het monument, een enorme koperen tol, los. De stad had 20.000 euro besteed aan de versteviging van de verankering nadat vorig jaar in november het memoriaal ook al uit de marmeren vloer was gerukt. Die herstelling was pas klaar.

‘Dit is verwerpelijk’, zegt burgemeester De Clercq. ‘Ik heb de opdracht gegeven om zo snel mogelijk het monument te herstellen. Ook dient de stad klacht in tegen onbekenden.’

‘Dit is al de vijfde keer dat het monument wordt beschadigd’, zegt Alain Bloch, zoon van de bekende joodse patissier en zelf magistraat met rust. ‘Geen enkele keer is de dader gevonden. Deze keer moét het uitgeklaard worden. Ik ben tegen camera’s, maar in dit geval vrees ik dat het de enige manier is om het te beschermen.’

Camera’s zijn voorlopig geen optie, maar de burgemeester neemt wel vier andere maatregelen. ‘Er komt extra verlichting, er zal een hek op kniehoogte rond het gedenkteken worden opgetrokken om duidelijk te maken dat het niet mag betreden worden, een plakkaat moet meer duiding geven over de betekenis van het monument en de politie zal extra patrouilleren.’

Dat de beschadiging zo kort na de herdenking van Kristallnacht is gebeurd, wijst in de richting van een bewuste daad van antisemitisme.