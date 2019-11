Bilzen krijgt verbindingsofficier

Minister Bart Somers (Open VLD) heeft op een persconferentie in Bilzen maatregelen aangekondigd om de communicatie met de burger over nieuwe asielcentra te verbeteren. ‘Het is mijn verantwoordelijkheid om die gemeente bij te staan.’

De Vlaamse minister van Samenleven wil naar eigen zeggen leren van de lokale ervaringen. Na de brandstichting op een toekomstig asielcentrum in Bilzen valt veel te leren. ‘Eerst en vooral gaan we specifiek iets doen voor Bilzen zelf, we gaan met Vlaamse middelen op zoek naar een verbindingsofficier’, verzekert Somers.

Die persoon zal de spil vormen tussen enerzijds het Rode Kruis, het gemeentebestuur en anderzijds de burgers. ‘Het moet iemand zijn die expertise en kennis opbouwt. De verbindingsofficier zorgt voor een optimale doorstroming van informatie tussen het federale en lokale vlak én gaat daarover met de burgers communiceren. Het is voor een stuk mijn verantwoordelijkheid om die gemeente bij te staan en zeer snel met expertise op het terrein te helpen.’

Maar de problematiek met protest tegen de nieuwe asielcentra overstijgt Bilzen. Daarom komt er een tweede initiatief. ‘Ik ga samenzitten met mijn goede collega Maggie De Block (ook Open VLD) zodat wanneer er lokaal een asielcentrum opent, wij dat onmiddellijk weten’, zegt Somers. ‘We gaan op korte termijn met het Agentschap Inburgering en Integratie een cel uitbouwen met experten, die de gemeenten waar nieuwe asielcentra komen onmiddellijk kunnen bijstaan. Vaak is in de eerste weken en maanden hulp nodig. Dat kunnen we met zo’n cel doen. Zodra het centrum er is, en de mensen elkaar leren kennen, zijn de zorgen al snel kleiner.’