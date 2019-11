Els Clottemans haalt slag niet thuis: rechtbank keurt verzoek voor beperkte detentie af

Het verzoek van de 35-jarige Els Clottemans om de gevangenis overdag te mogen verlaten om een opleiding te volgen, is afgekeurd door de strafuitvoeringsrechtbank. Zij heeft een derde van haar gevangenisstraf uitgezeten en komt daarom in aanmerking voor die beperkte detentie. Ze mag een nieuw verzoek indienen vanaf mei 2020.

Clottemenas vroeg aan de strafuitvoeringsrechtbank een toestemming tot ‘beperkte detentie’, waardoor ze 16 uur per dag de gevangenis zou mogen verlaten om een VDAB-opleiding. Dat zou haar kunnen helpen om werk te vinden en aan haar toekomst te werken. ’s Avonds zou ze dan moeten terugkeren naar de gevangenis om er te overnachten. De strafuitvoeringsrechtbank ging niet in op haar verzoek.

Parachutemoord

Clottemans uit het Vlaams-Brabantse Ternat werd tot 30 jaar cel veroordeeld voor de zogenaamde parachutemoord in 2006. De veroordeling veroorzaakte negen jaar geleden veel commotie. Vooral omdat Clottemans op haar proces bleef ontkennen dat ze de parachute van haar liefdesrivale had gesaboteerd. Er waren weinig harde bewijzen tegen de vrouw uit Ternat, wel veel aanwijzingen.

De zaak draaide rond een buitenechtelijke romance met een Nederlandse parachutist. Twee vrouwen, verliefd op dezelfde man, en veel jaloezie bij de vijftien jaar jongere Clottemans. Hoewel ze jarenlang haar ­onschuld uitschreeuwde, bracht het ­gerecht haar in 2010 voor het hof van assisen. Het werd het meest gemedia­tiseerde assisenproces uit de ­recente geschiedenis.

De zaak verdeelde Vlaanderen, leidde tot discussies op sociale media en was zelfs de aanleiding voor betogingen in Hasselt en in Ternat, onder de vlag: ‘Geen bewijs, geen schuld’. Toch oordeelde de assisenjury, na een proces van bijna een maand, dat er geen twijfel bestond over de schuld van Clottemans.