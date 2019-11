Gentse asielboot krijgt politie- en camerabewaking

In Gent wordt de beveiliging opgedreven van de Reno, een voormalige gevangenisboot die in 2016 al eens dienst deed als opvangcentrum voor asielzoekers. De eerste bewoners worden er verwacht in december.

Fedasil zal de site bewaken en de stad Gent voorziet bijkomend politietoezicht. ‘De stad wil haar verantwoordelijkheid nemen’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). ‘Gent is een stad van menselijkheid.’

Na de brandstichting aan een toekomstig asielcentrum in Bilzen vraagt Fedasil bijkomende beveiliging van haar opvangcentra. In Gent worden vanaf december zowat 250 asielzoekers ondergebracht, het gaat om families en alleenstaanden. De exacte datum waarop de eerste bewoners intrekken is nog niet bepaald, voorlopig zijn voorbereidende werken bezig om het opvang-ponton klaar te maken.

Het incident in Bilzen zorgt voor bijkomende maatregelen, al ziet de stad niet af van de plannen. ‘De vorige passage van de Reno is vlekkeloos verlopen en bracht een golf van solidariteit met zich mee’, zegt De Clercq. ‘Gent is een open en warme stad, daar zorgen de Gentenaars mee voor.’

De stad Gent had al verhoogd politietoezicht ingesteld rond de site aan de Rigakaai, hoewel er dus nog geen vluchtelingen worden opgevangen. ‘Op vraag van Fedasil is dit verder opgedreven. Ook de scheepvaartpolitie wordt ingeschakeld’, zegt De Clercq. Fedasil voorziet ook camerabewaking rond het centrum, al was die beslissing al genomen voor het incident in Bilzen.